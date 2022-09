Nestlé: Lisa Gibby wird Kommunikationschefin

Nestlé hat Lisa Gibby per Anfang 2023 zur Kommunikationschefin und Stellvertretenden Generaldirektorin sowie zum Mitglied der Konzernleitung befördert. Die 53-jährige Amerikanerin leite künftig die Unternehmenskommunikation bei Nestlé, einschliesslich Media Relations, Public Affairs, Corporate Digital and Content sowie Employee Engagement, teilte der Nahrungsmittelkonzern am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Bisher ist Gibby Kommunikationsdirektorin bei Nestlé. In dieser Funktion leitet sie seit Juli 2020 die globale Corporate Communications-Organisation. Gibby stiess im Jahre 2014 zu Nestlé. (awp/sda/cbe)