SVV: Lisa Schaller wird Mediensprecherin

Lisa Schaller wird ab 1. Januar 2021 neue Mediensprecherin des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV. Die 25-jährige Luzernerin arbeitet schon seit 2018 für den Branchenverband, zuletzt als Fachexpertin für Digital Media und Publishing. In dieser Funktion verantwortete sie unter anderem den Aufbau des Newsrooms und entwickelte die digitalen Kommunikationskanäle des SVV weiter.

Auf der Medienstelle des Schweizerischen Versicherungsverbandes folgt sie gemäss einer Mitteilung auf den Basler Takashi Sugimoto. Er habe sich nach dreijährigem Engagement entschieden, den SVV zu verlassen, um seine Tätigkeit als selbstständiger Kommunikationsspezialist weiter auszubauen.

Schaller verfügt über einen Bachelor of Science in Business Administration mit Vertiefungsrichtung Kommunikation und Marketing (Hochschule Luzern). Sie startete ihre berufliche Laufbahn als Sachbearbeiterin in der Verwaltung des Kantons Luzern. Mit einem Praktikum beim Unfallversicherer Suva stieg sie nach ihrem Studium in die Unternehmenskommunikation ein, bevor sie im Jahr 2018 ins Ressort Public Affairs und Kommunikation des SVV nach Zürich wechselte.

Zusammen mit der langjährigen Mediensprecherin Sabine Alder betreut Schaler die gesamte Stakeholderkommunikation des SVV, der auch die Medienstelle angegliedert ist. (pd/cbe)