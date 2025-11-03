Publiziert am 03.11.2025

Der St. Galler E-Commerce-Logistik-Dienstleister MS Direct und die Gewerkschaft syndicom haben sich auf deutliche Verbesserungen im Fulfillment-Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geeinigt. Ab dem 1. Januar 2026 erhalten Mitarbeitende überdurchschnittliche Lohnerhöhungen, teilt das Unternehmen mit.

«Ein wichtiges Signal für die ganze Branche»

«Die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeitenden ist uns ein zentrales Anliegen», wird Luca Graf, CEO MS Direct, in einer Medienmitteilung zitiert. Teresa Dos Santos Lima-Matteo, Leiterin Sektor ICT Syndicom, kommentiert das Ergebnis das GAV so: «Diese Lohnerhöhung zeigt, dass sozialpartnerschaftliche Verhandlungen auch im schnelllebigen E-Commerce-Bereich möglich sind. Das ist ein wichtiges Signal für die ganze Branche.»

Der Mindestlohn im GAV (Stufe 1) steigt um 2,7 Prozent. Die weiteren Lohnstufen sowie alle GAV-Monatslöhne werden um 1,5 Prozent angehoben. Diese Lohnerhöhungen liegen deutlich über der aktuellen Inflation von 0,1 Prozent (Stand Ende Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat).

Weiter einigten sich die Sozialpartner darauf, dass MS Direct im 1. Quartal 2026 eine interne digitale Schichtbörse einführen wird. Dort können Mitarbeitende freiwillig und selbstständig Schichtverlängerungen oder Zusatzschichten buchen sowie Schichten tauschen. Damit profitieren sie von mehr persönlicher Flexibilität. AusserdemSchichtbörse vereinfacht zusätzlich die Planung bei schwankendem Arbeitsanfall.

Einziger GAV im Fulfillment-Bereich seit 2020 in Kraft

MS Direct und Syndicom blicken auf eine mittlerweile fünfjährige Partnerschaft zurück. Der 2020 in Kraft getretene GAV ist nach wie vor der einzige Gesamtarbeitsvertrag im Fulfillment-Bereich und setzt damit weiterhin Massstäbe in der Branche. (pd/nil)