Watson: Lorenz Koestler wird Chief Product Officer

Lorenz Koestler wird per 1. Oktober 2021 Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung beim Newsportal Watson, wie es in einer Mitteilung heisst. Er tritt die Nachfolge von Florian Hämmerle an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Lorenz Koestler kommt vom Software- und Datenanalyse-Unternehmen Datahouse, bei dem er 13 Jahre gearbeitet hat und unter anderem über mehrere Jahre das Entwicklerteam geführt hat. Der 32-jährige Zürcher hat einen Masterabschluss in Elektrotechnik von der ETH Zürich.

Der bisherige CPO Florian Hämmerle wird Partner beim Vorarlberger Software-Unternehmen Lovely Systems. Lovely Systems ist unter anderem für CH Media tätig.

«Lorenz Koestler ist mit seinem Tech-Knowhow und seinen Führungsqualitäten die Idealbesetzung für diese Position. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm», wird Michael Wanner, CEO Watson, in der Mitteilung zitiert. «Florian Hämmerle hat mit seinem Team in den letzten zwei Jahren viel erreicht und insbesondere mit dem Aufbau der neuen Plattform in der Romandie sehr erfolgreich ein Grossprojekt gestemmt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.» (pd/lom)