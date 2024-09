Relyz: Luca Böhi ist Partner und Barbara Müller neu dabei

Publiziert am 02.09.2024

Luca Böhi, der seit Oktober 2023 als Senior Digital Experience Designer bei Relyz tätig ist (persoenlich.com berichtete), übernimmt nun auch Verantwortung als Partner, heisst es in einer Mitteilung.

Barbara Müller ist eine CX-Expertin und UX-Writerin. Sie ist diplomierte Produktdesignerin und hat einen Masterabschluss in Marketing Management und Business Development der Universität Basel. Vor ihrem Wechsel zu Relyz sammelte sie wertvolle Berufserfahrung in renommierten Agenturen und auf Unternehmensseite in der Finanzbranche. Zuletzt war sie bei der Credit Suisse als Senior Digital Experience Managerin und UX-Writerin tätig. Davor arbeitete sie als Managerin Digital Banking im Zak-Team der Bank Cler. (pd/spo)