Pinterest: Lucas Brinkmann übernimmt als Managing Director

Publiziert am 09.02.2026

Brinkmann bringt umfassende Führungserfahrung aus den Bereichen Medien, Werbung und Technologie mit, teilt das Unternehmen mit. Der ehemalige CEO von Wavemaker DACH und iProspect Germany hatte zuvor leitende Positionen bei Google inne, wo er das Video- und Programmatic-Geschäft mit Agenturen massgeblich ausbaute.

Nach seiner Zeit bei Wavemaker hatte er sich 2023 entschieden, nach fast 30 Jahren in der Medienbranche eine längere Pause einzulegen und dann ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen. Das ist mit der Ernennung zum Managing Director DACH geschehen.

Seine Ernennung unterstreiche die strategische Bedeutung des deutschen Marktes für Pinterest und die Wachstumsambitionen des Unternehmens in Europa, heisst es in einer Medienmitteilung. Pinterest ist eine Online-Pinnwand, die vor allem als visuelle Inspirationsplattform genutzt wird.

In seiner neuen Funktion soll Brinkmann weitere Werbepartner gewinnen – aufbauend auf Partnerschaften mit führenden Marken wie Danone und L'Oréal. Weiter soll er Marketingverantwortlichen helfen, auf Pinterest sowohl die Marke aufzubauen als auch den Umsatz zu steigern. (pd/nil)