Brand Affairs: Lucas Mörgelin wird Associate Partner

Der langjährige Mitarbeiter der Zürcher Kommunikationsberatungsboutique Brand Affairs wird Associate Partner und damit Teil der erweiterten Geschäftsleitung.

Die Kommunikationsberatungsboutique Brand Affairs ernennt Lucas Mörgelin zum Associate Partner, wie es in einer Mitteilung heisst. Mörgelin ist seit 2019 bei der Agentur tätig und unter anderem für die Betreuung und Weiterentwicklung von Mandaten in der IT, Lifestyle und Finanzbranche zuständig. Zu seinen Klienten gehören Unternehmen wie Coople, SodaStream oder Subway.

Reto Zangerl, Managing Partner von Brand Affairs: «Lucas hat sich innert nur fünf Jahren zur tragenden Persönlichkeit innerhalb unseres Teams entwickelt. Er hat die Transformation von Brand Affairs hin zur digitalen Kommunikationsagentur massgeblich mitgeprägt. Wir sind stolz, ihn nun als Partner im engeren Kreis willkommen zu heissen.»

Lucas Mörgelin hält einen Bachelor in Politik und internationale Beziehungen von der Zeppelin-Universität und einen Master in Management von der University of St. Andrews. (pd/wid)