Ammarkt: Lumimart erstrahlt in neuem Licht

Die Coop-Tochter Lumimart hat über 3000 Leuchten für den Innen- und Aussenbereich im Sortiment und betreibt 35 Fachgeschäfte. «Für die Nummer 1 im Schweizer Licht- und Beleuchtungsmarkt» entwickelte die St. Galler Agentur Ammarkt ein Redesign, wie diese mitteilt.

«Wir haben unser Sortiment massiv erweitert und den Fokus auf die beliebtesten Stilrichtungen unserer Kundinnen und Kunden geschärft», wird Lumimart-CEO Oliver Roth zitiert. «So konnten wir unsere Führungsposition weiter ausbauen.» Entsprechend sollte das neue Erscheinungsbild den erhöhten Ansprüchen der Marke angepasst werden und deren Marktstellung untermauern.

Ammarkt, die bereits mit dem Rebranding des Coop-Einrichtungshauses Livique betraut war, definierte laut eigenen Angaben «eine klare und moderne Bildwelt». Der mehrstufige Redesign-Prozess sei mit der Einführung des neuen Logos lanciert worden.

In einem zweiten Schritt seien die gesamte Prospektwelt sowie die Kommunikationsmittel am POS erfolgt. «Der roten Faden des reduzierten Bildstils bietet Lumimart – auch für die Zukunft – vielfältige Möglichkeiten der visuellen Ausgestaltung», so Ammarkt.

Verantwortlich bei Lumimart: Oliver Roth (CEO/Leiter Division Livique/Lumimart), Antonis Lambrinoudakis (Leiter Marketing und Beschaffung), Fatima Gmati (Leiterin Werbung); verantwortlich bei Ammarkt: Maurizio Galassi (CD), Sandro Tissi (AD), Elhan Abduli, (Grafik), Benji Vegezzi (Text), Patrizia Galassi-Mazzucchelli (MD/Projektleitung), Roli Geiger (Beratung); Fotografie: Lorenz Cugini, Styling: Alex Wegener. (pd/cbe)