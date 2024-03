Seit dem 1. März macht Faulhaber Marketing die PR-Arbeit für das Fünf-Sterne-Superior-Resort im Kanton Uri. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Seit der Eröffnung im Jahr 2013 habe The Chedi neue Standards in der aufstrebenden Schweizer Ferienregion Andermatt gesetzt, heisst es weiter.

Die Faulhaber Marketing GmbH wurde 2011 von Julia Faulhaber gegründet. Die Agentur bietet Medienberatung, Brand Management und integrierte Kommunikationslösungen für Hotel- und Lifestyle-Brands. (pd/nil)