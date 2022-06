Mit der Wiedereinführung der Traditions-Glacemarke «Pierrot» war dem Milchverarbeitungskonzern Emmi 2019 ein Coup geglückt. Die Schweizer Schleckmäuler stürzten sich nur so auf die vier «Glaciker» am Stiel, die Viele noch aus den 1980er-Jahren kannten.

Eis nach dem anderen

Nun legt Pierrot nach und bringt gleich einen ganzen Strauss neuer Glaces und beliebter Klassiker in die Kioske und Badis. Für den richtigen Look sorgte abermals die Fullservice-Werbeagentur Rocket aus Luzern, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Nachdem die Agentur bereits den Relaunch der Marke kommunikativ und digital begleitet hatte, zeichnet sie nun auch für das Verpackungsdesign des gesamten Sortiments verantwortlich.

Neben Stiel-Glaces wie dem legendären «Rocket» (nein, beim Namen hatte die Agentur nicht die Finger im Spiel) erscheinen mehrere Cornets und plastikfreie Eisbecher. Überhaupt spielen Nachhaltigkeit und bewusster Genuss bei Pierrot eine wichtige Rolle: Alle 23 Glacesorten sind frei von Palmöl, deutlich zuckerreduziert und in der Schweiz produziert.

Auch für die Einführungskampagne «Pierrot on Tour» und die enge Zusammenarbeit mit dem Circus Knie steuerte Rocket den visuellen Auftritt bei.

Darüber hinaus hat Rocket auch der laktose- und glutenfreien Glace-Linie «Senzazione» zu einem neuen Äusseren verholfen. Die allergikerfreundlichen Eiskreationen erinnern mit ihren pastellfarbenen Streifen an Sonnenschirme auf Sandstränden und lassen sommerliche Leichtigkeit aufkommen. (pd/cbe)