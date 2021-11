2006 von Inga Koster, Nicolas Lecloux und Marco Knauf gegründet, eroberte True fruits als erster Smoothie-Anbieter den deutschen Markt und gehört seit 2015 zu den Marktführern. Mit seiner «unverblümten Kommunikation» generiere der Smoothie-Hersteller immer wieder Aufmerksamkeit und Publicity in Deutschland, wie es in einer Mitteilung heisst. Hierzulande sind die Smoothies von True Fruits unter anderem in Migros und im Spar erhältlich.

«Wir sind gespannt wie neutral sich die Schweizer gegenüber unserem deutschen Saftladen verhalten werden», lässt sich Nicolas Lecloux, Mitgründer und CMO von True Fruits, in der Mitteilung zitieren. Zu diesem Zweck habe True Fruits bei PAM angeklopft, welche den Smoothie-Hersteller in der Konzeption und Entwicklung von Flaschentexten und Flaschendesigns für den Schweizer Markt unterstützen werde. «Wir werden kein Obstblatt vor den Mund nehmen, um True Fruits auch hierzulande zu Ruhm und Leere in den Regalen zu verhelfen», wird Parvez Sheik Fareed, Mitinhaber und Creative Director von PAM Advertising, zitiert. Die erste Schweizer Sonderedition erscheine anfangs 2022. (pd/tim)