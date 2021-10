Stämpfli Kommunikation: Mandat um Universität Bern gewonnen

In einem Pitch evaluierte die Universität Bern Agenturen für die Konzeption ihres Imagefilms sowie für die gesamtheitliche Überarbeitung ihrer Imagematerialien. Stämpfli Kommunikation setzte sich erfolgreich gegen zwei Berner Mitbewerber durch, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Stämpfli Kommunikation hat die Aufgabenstellung sowie unsere Bedürfnisse am besten erkannt und mit einem strategischen Ansatz überzeugt, der auf eine langfristige Wirkung abzielt», lässt sich Nicola von Greyerz, Verantwortliche Events und gesamtuniversitäre Anlässe, in der Mitteilung zitieren. Michael Suter, Leiter Grafik / Corporate Design, ergänzt: «Das strategische Konzept in Kombination mit der visuellen Ausgestaltung hat uns sehr gefallen. Wir sind überzeugt, dass die Uni Bern künftig in der Kommunikation noch stringenter auftreten und ihre gesellschaftliche Relevanz nach aussen tragen kann.»

Neben der Neukonzeption der Imagebroschüre zeichnet sich Stämpfli Kommunikation künftig verantwortlich für den neuen Imagefilm, das Merchandising, die Give-aways und die Office-Vorlagen. Alle Massnahmen sollen die Dachmarkenstrategie der Uni Bern widerspiegeln und durch mitreissendes Storytelling überzeugen.

«Das Konzept von Stämpfli Kommunikation mit der Grundüberlegung, den Claim der Universität Bern ‹Wissen schafft Wert› ins Zentrum zu stellen, hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die anstehende Zusammenarbeit», wird Christian Degen, Leiter Kommunikation & Marketing, in der Mitteilung zitiert.

Die Kommunikationsmassnahmen werden im Dezember 2021 lanciert. (pd/tim)