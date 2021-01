Marc Moser hat zum Jahreswechsel von Inclusion Handicap, dem Dachverband der Behindertenorganisationen, zum Schweizerischen Städteverband gewechselt, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion nimmt er auch die Medienanfragen entgegen. Moser tritt somit die Nachfolge von Carol Mauerhofer an.







Moser ist Politologe, arbeitete für diverse Medien und ist seit einigen Jahren in der politischen Kommunikation tätig. Beim Schweizerischen Städteverband ist er für die externe Kommunikation und somit für die Bearbeitung der Medienanfragen zuständig. (pd/lol)