SBV: Marcel Sennhauser übernimmt die Kommunikation

Marcel Sennhauser ist neuer Leiter Politik und Kommunikation des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 53-jährige HTL-Ingenieur mit Weiterbildungen an der HSG in St. Gallen und der Columbia University in New York trat die Stelle in der Funktion eines Geschäftsleitungsmitglieds am 1. August 2022 in vollem Umfang an, wobei die «intensive Einarbeitungsphase» bereits ab Ende Juni erfolgte.

Zuletzt war Sennhauser zwölf Jahre lang als Bereichsleiter Kommunikation und Public Affairs sowie als stellvertretender Direktor beim Chemie- und Pharmaverband Scienceindustries tätig, ab 2018 übte er zusätzlich die Funktion als Bereichsleiter Bildung, Forschung und Innovation aus. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen das Medienunternehmen Tamedia (heute: TX Group), bei der er den Online-Journalismus in dessen Pionierphase «massgeblich» mitgeprägt habe und auch bei der Einführung der Onlinewerbung in der Schweiz «entscheidende Impulse» gegeben habe, sowie das Internet-Auktionshaus Ricardo, bei dem er für die Kommunikation und Marketingaktivitäten verantwortlich war.

Bereits am 1. Juli 2022 hat Marisa Lienberger die Leitung des Bereichs Finanzen und IT übernommen, wie es weiter heisst. Lienberger ist eidgenössisch diplomierte Expertin Rechnungslegung und Controlling mit Weiterbildungen in Corporate Finance (MAS) und Real Estate Management (CAS). Sie bringt gemäss Mitteilung «langjährige Erfahrung» als Chief Financial Officer (CFO) sowie in leitenden Funktionen im Finanzbereich von Unternehmen mit.

In den letzten neun Jahren war Marisa Lienberger als Leiterin Finanzen + Controlling und Geschäftsleitungsmitglied beim Baumaterialienhändler Sto in Niederglatt tätig, einer Tochtergesellschaft des deutschen Sto-Konzerns. Weitere frühere Stationen von Marisa Lienberger sind die Position als Chief Finance & Administration bei einer Division des Autozulieferers Autoneum in Winterthur sowie Führungsfunktionen in Controlling, Planung und Unternehmensentwicklung bei der Belimo-Gruppe in Hinwil.

Die Geschäftsleitung des SBV setzt sich nun zusammen aus: Bernhard Salzmann, Direktor; Martin Graf, Vizedirektor und Leiter Unternehmensführung; Marc Aurel Hunziker, Vizedirektor und Leiter Berufsbildung; Michael Kehrli, Vizedirektor und Leiter Rechtsdienst; Marcel Sennhauser, Vizedirektor und Leiter Politik und Kommunikation; Marisa Lienberger, Leiterin Finanzen und IT. (pd/tim)