Zürcher Kantonalbank: Marco Metzler wird Head Media Relations

Per 1. Oktober 2020 wird Marco Metzler bei der Zürcher Kantonalbank neuer Head Media Relations, wie es in einer Mitteilung heisst. Er wechselt von der NZZ am Sonntag, wo er als Leiter Digital tätig war und den Betrieb der NZZaS-Website verantwortete.

«Der 43-jährige Zürcher hat das digitale Produkt der Sonntagsausgabe massgeblich mit- und erfolgreich weiterentwickelt und überhaupt die digitale Transformation der NZZaS-Redaktion in einen konvergenten Newsroom entscheidend mit umgesetzt», lautet die Mitteilung weiter.

Sein Know-how wird er in die Weiterentwicklung des Corporate Newsroom der Zürcher Kantonalbank einfliessen lassen – mit dem Ziel, die Media-Relations-Aktivitäten noch stärker auf eine integrierte Kommunikation auszurichten. In seiner neuen Funktion rapportiert Metzler an Dagmar Laub, Leiterin Unternehmenskommunikation.

«Mit Marco Metzler kommt ein Experte zu uns, der die digitale Transformation der Medien in den letzten Jahren eng begleitet hat. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner grossen Erfahrung wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unseres Corporate Newsroom geben und neue Standards in der Medienarbeit schaffen wird», lässt sich Laub zitieren.

«Ich freue mich sehr auf das neue Team bei der Zürcher Kantonalbank. Die dynamische und moderne Positionierung der Unternehmenskommunikation bietet mir eine grossartige Chance, um meine Erfahrungen aus der Medienwelt für die Bank meines Heimatkantons einzusetzen», sagt Metzler. «Die Zeit bei der NZZ am Sonntag war grossartig – herzlichen Dank an meine bisherigen Kolleginnen und Kollegen. Doch nach knapp 13 Jahren an der Falkenstrasse reizt mich nun die neue berufliche Herausforderung sehr.»

Der Wirtschafts- und Digitaljournalist war in unterschiedlichen Rollen und Funktionen bei der NZZ tätig. Dort recherchierte und schrieb er Wirtschafts- und Börsenartikel, Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare, führte Interviews und betreute redaktionelle Beilagen. Die Digitalisierung bildete einen seiner publizistischen Schwerpunkte. 2008 baute er das Video-Format «NZZ Impulse» auf. Hierfür konzipierte und führte er in über 250 Video-Sendungen Gespräche mit Experten der Zürcher Finanz- und Wirtschaftswelt.

Vor seiner Zeit als Journalist war Metzler zwei Jahre als PR-Spezialist für interne Kommunikation bei Swisscom tätig. Metzler hat an der Universität Zürich ein Studium der Wirtschaftsgeschichte in Verbindung mit Sozialökonomie sowie Informatik und Betriebswirtschaftslehre in den Nebenfächern abgeschlossen. (pd/lol)