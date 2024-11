Family: Mareike Hofer leitet neue Media-Abteilung der Agentur

Publiziert am 14.11.2024

Die Aufgabe der neuen Media-Abteilung innerhalb der Agentur sei es, «innovative und massgeschneiderte Medienstrategien zu entwickeln, die nicht nur den Zeitgeist widerspiegeln, sondern auch zukunftsorientiert sind», schreibt Family in einer Medienmitteilung. Die neue Media Unit soll eng und aktiv in den kreativen Prozess eingebunden werden. So entstehe «ein holistischer Ansatz, der Kreativität und Strategie vereint, um einzigartige und wirkungsvolle Medienerlebnisse zu schaffen», heisst es weiter.

Mehr als 18 Jahre Erfahrung im Mediageschäft

Geleitet wird die Media-Abteilung FaMe Family Media von Mareike Hofer. Sie verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Mediageschäft und hat bei namhaften Unternehmen wie OMD Schweiz, Adverserve Digital Advertising Services und zuletzt bei Heineken Switzerland gearbeitet. Sie sei mit allen Facetten der modernen Kommunikationsstrategien vertraut, heisst es.

«Es reicht nicht mehr aus, nur kreative Ideen zu entwickeln oder nur Media zu planen. Die wahre Kraft entsteht dort, wo diese beiden Welten zusammenkommen – in einem ganzheitlichen, integrierten Ansatz, der sowohl kreative Exzellenz als auch präzise, zielgerichtete Mediastrategien vereint», erklärt Marieke Hofer ihr Selbstverständnis.

Agenturgründer und CEO Claudio Catrambone ordnet die Gründung der Media Unit so ein: «Mit diesem Setup übernehmen wir ab sofort die volle Verantwortung über die Effektivität unserer Kampagnen.»