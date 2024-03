Studio Thom Pfister: Marianne Schoch verstärkt Beratungsteam

Die Marken- und Kommunikationsagentur hat sich laut einer Mitteilung «in kurzer Zeit erfolgreich mit ihren Kernkompetenzen und ihrem Angebot im nationalen und internationalen Markt positioniert». Die Geschäftsleitung habe sich entschieden, das Team mit Marianne Schoch als Brand Consultant weiter zu stärken und ergänzen.

Schoch bringt langjährige Erfahrung im Modedesign und Produktmanagement auf Kunden- und Agenturseite mit, heisst es weiter. Nachdem sie als Designerin Kollektionen für namhafte Marken im Sportswear-Bereich entwickelt hat, leitete sie während fünf Jahren das Produktmanagement und die Supply Chain (Wertschöpfungskette) von Qwstion. Nun will sie ihr Wissen in der Markenführung und Kommunikation erweitern.

Schoch hat einen Bachelor of Science in Fashion Design und einen MAS in Product Management. (pd/cbe)