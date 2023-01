IRF: Marina Winder wird Senior Director

IRF, ein Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation, setzt seinen strategischen Wachstumskurs fort und erweitert sein Team: Ab Januar 2023 unterstützt Marina Winder als Senior Director, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie verstärkt IRF insbesondere in den Bereichen Unternehmenskommunikation, internationale Medienarbeit, Kommunikation bei IPO- und M&A-Prozessen, Krisenkommunikation und Public Affairs.

Marina Winder verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Kommunikation, PR, Journalismus und Unternehmensführung. Sie studierte Publizistik, Staatsrecht und Internationale Beziehungen an der Universität Zürich. Vor, während und nach ihrem Studium war sie als Journalistin tätig. Sie berichtete als Bundeshausjournalistin für die Regionalmedien der NZZ über das Schweizer Politikgeschehen. 2015 wechselte sie auf die Unternehmensseite und wurde Generalsekretärin sowie Leiterin Kommunikation & PR bei Stadler Rail. In dieser Funktion war sie auch Mitglied der Konzernleitung. Sie betreut Stadler Rail weiterhin im Mandat. Zu IRF stiess Marina Winder im Jahr 2023. (pd/tim)