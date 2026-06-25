Dynamics Group: KI-Experte Mark Seall wird Partner

Publiziert am 25.06.2026

Die Schweizer Beratungsfirma für strategische Kommunikation Dynamics Group ernennt Mark Seall zum Partner. Der Technologiemanager soll die KI-Kompetenz der Firma in allen drei Practices stärken – zu einem Zeitpunkt, an dem Kommunikationsberatungen unter Druck stehen, technologisches Profil aufzubauen.

«Dynamics Group hat sich einen Namen als Beraterin für Führungskräfte gemacht, wenn viel auf dem Spiel steht», wird Seall in einer Mitteilung zitiert. «Was mich reizt, ist die Möglichkeit, diese Beratungstradition in ein Feld zu tragen, in dem viele Organisationen noch nach Orientierung suchen. KI verändert die Arbeit, aber der Anspruch bleibt: Führungskräften einen klaren Blick auf ihre Lage zu geben.»

Seall bringt Erfahrung aus Konzernen und dem Start-up-Umfeld mit: Bei Siemens AG in München verantwortete er ab 2016 die unternehmensweite Einführung von KI; weitere Stationen führten ihn in leitende Digitalfunktionen bei Credit Suisse und ABB. Zuletzt war er Mitgründer und CEO von InferenceCloud.ai, einer KI-Plattform für Unternehmenskunden.

Bei Dynamics Group wird Seall in den Bereichen Corporate Communications, Capital Markets & Financial Communications sowie Public Affairs tätig sein. Thierry Meyer, Senior Partner und Verwaltungsratspräsident: «Mit der Ernennung von Mark Seall öffnen wir unserer Kundschaft weiteren Zugang zu dieser Kompetenz – mit der Seniorität und dem Urteilsvermögen, die sie von uns erwartet.»

Die 2006 gegründete Dynamics Group wird von 22 Equity Partnern geführt und unterhält Büros in Zürich, Basel, Bern, Genf und Lausanne. (pd/cbe)