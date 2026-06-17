Made Identity: Markenführungsmandat von Swiss gewonnen

Publiziert am 17.06.2026

Swiss International Air Lines arbeitet künftig mit der Branding-Agentur Made Identity zusammen. Diese übernimmt die Begleitung der strategischen Markenführung für die Airline. Das Mandat läuft über fünf Jahre und startet ab sofort, teilt die Agentur mit.

Made Identity sicherte sich den Auftrag in einem zweistufigen Ausschreibungsverfahren und setzte sich dabei gegen ein internationales Bewerberfeld durch. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Markenpositionierung von Swiss, die weiter geschärft und konsequent auf die Customer Experience über alle Kontaktpunkte der Airline hinweg übersetzt werden soll.

Für Made Identity ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft. In den vergangenen Jahren begleitete die Agentur Swiss bereits im Employer Branding. «Wir durften Swiss in den vergangenen Jahren bereits als Arbeitgeberin begleiten und aus dieser Position bereits vermehrt in die Positionierung der Marke wirken. Dass wir nun neu die Markenstrategie weiterentwickeln dürfen, freut uns sehr. Es zeigt, dass aus der Zusammenarbeit Vertrauen gewachsen ist», wird Georg Gadient, Strategy Director und CEO bei Made Identity, zitiert. (pd/spo)