Nach nur gerade eineinhalb Jahren zieht Markus Gut weiter: Er wird per 1. September Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Farner. Dies schreibt Farner in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mit der Gründung einer eigens auf Branding spezialisierten Unit will Farner ihre Branding-Expertise stärken, denn Marken mit «Purpose» und klarer Wertorientierung würden alle Tätigkeiten einer Firma fördern, schreibt Farner.

Dreiköpfiges Branding-Team

Mit der Leitung des Bereichs am Standort Zürich wird der Markenexperte Markus Gut betreut. Gut amtet seit 2018 als Kreativchef und Mitinhaber der Brandingagentur Process. Bei Farner werden ihm zwei weitere Kollegen aus der Geschäftsleitung von Process Zürich zur Seite stehen: der Markenstratege Martin Fawer und der Designer Fabian Bertschinger.

Das dreiköpfige Branding-Team soll Kunden beim Erarbeiten einer unverkennbaren Marke, ihrem «Purpose» und ihren Werten, im Brand Design bis hin zum Product & Packaging Design, bei der Entwicklung von integrierten Markenstrategien, in Digital Branding und Brand Experience für Dach-, Einzel- und Produktmarken unterstützen, wie Farner weiter schreibt.

«Ich konnte nicht widerstehen»

Damit biete die Kommunikationsagentur die gesamte Wertschöpfungskette der Markenführung aus einer Hand – von der Markenentwicklung über die strategische Markenpositionierung und kreativen Markenkommunikation bis hin zu Spezialisierungen wie Employer Branding.

«Der Anfrage von Roman Geiser konnte ich nicht widerstehen. Der Aufbau des neuen Bereichs Farner Branding ist eine einmalige Gelegenheit für mich. Dazu bietet die Stelle eine optimale Mischung von Unternehmertum und Teil der Nummer 1 im Schweizer Agenturmarkt zu sein», lässt sich Markus Gut in der Mitteilung zitieren. Weitere Ausführungen wollte Gut gegenüber persoenlich.com nicht machen.

Markus Gut prägt seit mehr als 25 Jahren die Schweizer Kreativwirtschaft mit – er gehört zu den meistausgezeichneten Kreativen der Schweiz und hat für nationale sowie internationale Kunden renommierte Kreativ-, Kommunikations- und Design-Awards gewonnen. Lange war er als CCO bei Publicis tätig und baute als CCO die Y&R Group Switzerland mit auf. Zuletzt wirkte er als CEO und Partner bei der Branding-Agentur Process. Gut ist seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des Art-Directors Club Schweiz, Mitglied des britischen D&AD, der International Advertising Association und des Schweizer Grafiker Verbandes SGV. Darüber hinaus ist er Beirat der Zürcher Hochschule der Künste und doziert an der HWZ, der HSG und der Ad School.

Fabian Bertschinger ist Designer, Creative Director und ebenfalls ADC- sowie SGV-Mitglied, dessen Arbeiten mit verschiedenen internationalen Awards ausgezeichnet wurden. Er war Head of Design der Schweizer Snowboard- und Skateboardmarke «Zimtstern» und Design Director bei MetaDesign Zürich. Zuletzt war er Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Process. Er unterrichtet als Gastdozent zu den Themen Branding und Design an der ZHAW, an der Universität Basel und am FinTech Incubator F10.

Martin Fawer ist Markenstratege und hat langjährige Erfahrung in der Markenpositionierung und der strategischen Begleitung des Markenaufbaus. Er war in verschiedenen Disziplinen der Kommunikation tätig und betreute u.a. den Marken-Relaunch von Orell Füssli als Leiter Marketing und Kommunikation. Seit 2014 war Fawer Consulting Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Process und dort Leiter des Beratungsteams für Markenstrategie, Markenpositionierung und Markenarchitektur.

Farner Consulting, 1951 gegründet, ist eine Kommunikationsagentur mit über 160 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne, Genf, Basel und Lugano. Sie bietet verschiedenste Disziplinen an wie Public Relations, Public Affairs, Content Creation, Research & Analytics, Digital Marketing, Change bis zu Werbung und Events. (pd/eh)