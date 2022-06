Migrolino: Markus Laenzlinger wird ausgezeichnet

Markus Laenzlinger, CEO der Schweizer Migrolino, ist der diesjährige Gewinner des NACS European Convenience Industry Leader of the Year Award. Die Preisverleihung fand am 2. Juni im Rahmen einer Sondergala auf dem NACS Convenience Summit Europe in Berlin statt.

«Ich fühle mich geehrt und freue mich, diese Auszeichnung von NACS zu erhalten und mich in die Reihe von Magnus Reitan und István Kapitány als renommierte Führungspersönlichkeiten des Convenience-Einzelhandels in unserer globalen Branche einzureihen», so Laenzlinger. Migrolino gehört zur Migros-Gruppe, dem grössten Einzelhändler der Schweiz, und betreibt 347 Convenience-Stores.

Unter der 22-jährigen Amtszeit von Laenzlinger entstand ein Joint Venture zwischen dem Migros-Genossenschafts-Bund, den Schweizerischen Bundesbahnen (bis 2005) und der Compare, aus dem der Convenience-Shop Avec hervorgegangen ist. 2009 wurde das Joint Venture von der Migros übernommen und ist seither zu einer führenden Convenience-Einzelhandelsmarke in der Schweiz geworden, die die Entwicklung von frischem To-Go-Food und kundenorientiertem Service weiter vorantreibt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Heute betreibt das Unternehmen Migrolino-Shops, die sich vorwiegend an Tankstellen, Bahnhöfen und in Innenstädten befinden, sowie 29 kleinformatige Mio-Shops. 2021 lancierte das Unternehmen Gooods, um eine jüngere, gesundheitsbewusste Zielgruppe anzusprechen. Zudem plane Migrolino die Einführung des Gooods-Konzepts und verfolge damit weitere Expansionspläne, heisst es in der MItteilung. Für Convenience-Operationen wie die Ultrafrisch-Nachtlogistik investierte das Unternehmen massiv in ein vollautomatisches Lager- und Logistikzentrum. Im Januar 2019 lancierte Migrolino anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums eine digitale Couponing-App. Jede Woche erhalten Kunden Gutscheine mit bis zu 50 Prozent Rabatt, die in Migrolino-Shops in der ganzen Schweiz eingelöst werden können. Im vergangenen Jahr lancierte das Unternehmen die E-Commerce-Plattform Heymigrolino – laut Mitteilung ein Jahr früher als geplant.

Laenzlinger ist seit 2014 Mitglied des NACS International Board of Directors. «Die Ernennung von Markus zum diesjährigen European Convenience Industry Leader ist eine wohlverdiente Anerkennung seiner Führungsaufgabe und seines Engagements für das Wachstum seines Unternehmens sowie für die Mission von NACS, unsere globale Convenience Retail Community zu unterstützen und voranzubringen», sagte Henry O. Armour, Präsident und CEO von NACS, laut Mitteilung. «Markus ist ein Beispiel dafür, wie erfolgreiche Führungskräfte von heute mit ihrer Teilnahme an Vordenker-Events in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten immer einen Schritt voraus sind.»

Der NACS Convenience Summit Europe fand vom 31. Mai bis 2. Juni in Berlin statt. Die globale Veranstaltung wird jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt abgehalten und von der US-amerikanischen NACS ausgerichtet. Weitere Informationen und Anmeldung unter convenience.org/CSE. (pd/mj)