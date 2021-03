Farner: Martin Zahner wird neuer VR-Präsident

Martin Zahner war Mitgründer und Mehrheitsaktionär der YJOO Communications AG, bis zu deren Übernahme durch die Farner Consulting AG. In der Folge gründete er die auf Transformationsprozesse, Organisations- und Führungsentwicklung spezialisierte Leif und ist dort hauptberuflich tätig. Seit 2017 ist Zahner Mitglied des Verwaltungsrats von Farner.

Neu übernimmt er nun das Verwaltungsratspräsidium und wird damit Nachfolger von Christian König, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Roman Geiser, CEO und Mehrheitsaktionär von Farner, freut sich laut Mitteilung: «Als langjähriger Agenturchef in grösseren und kleineren Agenturen im In- und Ausland und als erfahrener Unternehmer bringt Martin Zahner die perfekte Mischung aus Aussen- und Innensicht in unseren Verwaltungsrat ein.»

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Roland Oberhauser, der seit 2013 als CFO die Management Services der Farner Gruppe leitete und in dieser Aufgabe per 1. Februar 2021 von Karin Ryser abgelöst wurde. Der Farner-Verwaltungsrat besteht damit aus Regula Bührer, Daniel Heller (Vizepräsident), Roland Oberhauser, Martin Zahner (Präsident) und Roman Geiser (Delegierter des Verwaltungsrats).

Christian König tritt als langjähriger Verwaltungsratspräsident ab. Er bekleidete diese Funktion seit der Übergabe der Aktienmehrheit der Agentur an Roman Geiser im Jahr 2012. Gemeinsam mit Jacqueline Moeri und Benno Bernet ist er nicht erneut zur Wiederwahl angetreten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/lom)