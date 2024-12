Orell Füssli: Martina Barth in die Konzernleitung ernannt

Publiziert am 03.12.2024

Der Verwaltungsrat der Orell Füssli AG hat Martina Barth per 1. Januar 2025 zum Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli Gruppe ernannt, teilt das Unternehmen mit. Martina Barth trat im November 2020 ihre Position als Leiterin Verlage der Orell Füssli Gruppe an.

Unter ihrer Leitung wurde der Bereich wieder profitabel und auf Wachstumskurs gebracht. Martina Barth war auch die treibende Kraft hinter der erfolgreichen Akquisition des hep Verlages in Bern im Jahr 2022 und der Digitalisierungsstrategie der Verlage.

Martina Barth verfügt über langjährige Erfahrung im Verlagswesen und im Bereich der digitalen Medien. Sie besitzt einen Executive Master of Science in Strategy & Modern Marketing der CEIBS in Zürich und einen Bachelor of Science in Business Administration. (pd/spo)