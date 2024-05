SMG Automotive: Matthias Bischof ist neuer Director Business Customers

Publiziert am 06.05.2024

Seit Anfang Mai arbeitet Matthias Bischof als Director Business Customers von SMG Automotive. Das schreibt SMG in einer Medienmitteilung. In dieser Funktion verantworte Bischof die strategische Führung des B2B-Bereichs und damit auch den gesamten Vertriebs- und Kundendienstbereich sowie die Optimierung der Geschäftsprozesse, heisst es weiter.

Matthias Bischof bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen leitenden Positionen in der Automobilindustrie mit. Zuletzt war er als Head of Corporate Fleet Sales bei der Amag Import AG tätig und damit verantwortlich für den gesamten Geschäftskundenbereich. Davor wirkte er als Commercial Director bei Eurotax Schweiz, wo er die Produkt- und Serviceangebote optimierte. Als Sales & Marketing Director bei Alphabet Fuhrparkmanagement, einem Unternehmen der BMW Group, war er verantwortlich für die Umsetzung eines ganzheitlichen Angebots von Mobilitätslösungen im B2B-Sektor. Matthias Bischof verfügt über einen Executive MBA und eine umfassende Ausbildung in Digital Management und Strategie. (pd/nil)