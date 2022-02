Bold: Matthias Gerber verstärkt Geschäftsleitung

2019 konnte Bold mit dem ehemaligen Post-Kommunikationsprofi Matthias Gerber ein branchenerprobtes Zugpferd ins Boot holen. Dass der Brand Campaign Director seit 1. Januar 2022 als Partner mit am Steuer der Berner Agentur sitzt, sei daher ein logischer Schritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Eingefädelt hat den Transfer damals Philippe Hansen anlässlich eines Businesslunchs beim Vietnamesen um die Ecke. «Nie war das Geld für eine Schüssel Nudelsuppe besser investiert», wird der Bold-Mitbegründer in der Mitteilung zitiert. «Matthias ist ein wichtiger und inspirierender Baustein in der Weiterentwicklung unserer Agentur und es macht einfach unglaublich Spass, mit ihm zusammen zu arbeiten.»

Das frischgebackene Geschäftsleitungsmitglied sagt dazu laut Mitteiliung: «Bei Bold habe ich meinen Platz in einem menschlich wie fachlich herausragenden Team gefunden. Von Campaigning und Branding über Motion Design bis hin zum Development entsteht hier alles aus einem Guss. Ich freue mich darauf, dieses gebündelte kreative Potenzial in meiner neuen Funktion noch gezielter für unsere Kunden einsetzen zu können.» (pd/mj)