Mediafisch: Matthias Hämmerly wird Head of Content

Die TV-Produktionsfirma Mediafisch baut ihre Führungsstruktur um und holt mit Matthias Hämmerly einen «ausgewiesenen und erfahrenen TV-Fachmann an Bord», wie es in einer Mitteilung heisst. In seiner Funktion als Head of Content wird Hämmerly für die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung sämtlicher Produktionen von Mediafisch verantwortlich sein. Zudem wird er Mitglied der Geschäftsleitung. Hämmerly trete seine Stelle spätestens Ende Frühling an.

Sein Vorgängerin Theresa Hofer reduziert auf eigenen Wunsch ihr Pensum und möchte wieder vermehrt an der Produktionsfront tätig sein, wie es weiter heisst. In ihrer neuen Rolle als Head Producerin werde die erfahrene TV-Macherin Spezialprojekte und die Formatentwicklung mitverantworten.

Hämmerly war in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Bereichen bei SRF tätig, unter anderem als Senior Entwickler Jugend/Familie/Unterhaltung und Senior Producer Factual Entertainment. In diesen Funktionen entwickelte und produzierte er zahlreiche lineare und non-lineare Sendeformate und Podcasts. Zudem war er verantwortlich für die inhaltliche Entwicklung für den Sendeplatz am Donnerstag, 21 Uhr auf SRF 1, sowie für die Entwicklung und Umsetzung von Dokuserien («Mona Mittendrin», «Vier zum Volk», «Abenteuer Nachfolge», «Weisses Gold»). Vor seiner Zeit bei SRF war Hämmerly als Videojournalist bei TeleBärn sowie als Moderator und Redaktor bei TV 3 Plus und Radio Rabe tätig.

«Matthias Hämmerly ist ein absoluter Profi, der die ganze Klaviatur des Fernsehmachens auf höchstem Niveau beherrscht. Er wird unser starkes Wachstum der letzten Jahre qualitativ absichern und für die künftige Expansion entscheidend mitverantwortlich sein», lässt sich Marc Görtz, Managing Partner von Mediafisch, in der Mitteilung zitieren. «Theresa Hofer ist seit der Gründung von Mediafisch dabei und für uns unverzichtbar. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie uns mit ihrem kreativen Talent und ihrer Erfahrung als zuverlässige Macherin an der Front weiter erhalten bleibt», so Görtz weiter. (pd/tim)