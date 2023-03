Übernahme: Maybaum Film übernimmt Venturesome

Maybaum Film übernimmt im Rahmen seiner Expansionsstrategie die Produktionsfirma Venturesome, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Film-Agentur holt sich dadurch nicht nur neues Know-How ins Team, sondern auch ein reiches Portfolio: Venturesome ist spezialisiert auf Brandbuilding, Werbung und Erklärvideos und betreut unter anderem Unternehmen wie SBB Rail Away, Betty Bossi, Max Havelaar oder TCS.

Venturesome wird laut Mitteilung vorübergehend als «a Maybaum Film Company» weitergeführt, soll ferne jedoch vollständig integriert werden. Mit der Übernahme der Videoproduktionsfirma wolle Maybaum Film auch sein Engagement in Luzern und der Innerschweiz verstärken. Noch im 2023 sei ein neues Büro in der Stadt Luzern geplant. Der Standort soll von Oliver Wigger, bisheriger Projektmanager bei Venturesome, geführt werden.

«Ich wurde vom 30-köpfigen Maybaum Team bereits mit offenen Armen empfangen und könnte bestehende und neue Kundinnen und Kunden betreuen», wird Oliver Wigger in der Mitteilung zitiert. «Natürlich freue ich mich, dass es bald wieder ein Standort in meiner Heimat geben wird.»

«Die Übernahme von Venturesome ist bereits länger in Planung», so die Maybaum Film Geschäftsleitung. «Es freut uns, dass die Verträge nun offiziell unterschrieben sind. Unser Ziel ist es den Kundinnen und Kunden von Venturesome einen grossen Mehrwert zu bieten. Sie haben per sofort Zugriff auf unsere Full Service Infrastruktur die von der Strategie, der Produktion bis zur Distribution alles bietet.»

«Ich bin mehr als stolz, was wir mit Venturesome in kurzer Zeit erreicht haben», sagt Nick Metzger, CEO & Founder von Venturesome, in der Mitteilung. «Der Entscheid das Unternehmen zu verkaufen, war kein leichter. Doch mein Herz schlägt dafür, Neues aufzubauen. Deshalb kam das Übernahmeangebot zum genau richtigen Zeitpunkt.» (pd/yk)