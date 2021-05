Der Auftritt der Ferienziele von Edelweiss auf der Website wurde von Grund auf überarbeitet und erscheint in einem frischen und modernen Look. Der Schwerpunkt liegt gemäss Mitteilung auf der Inspiration: Neben faszinierenden Bildern und packenden Videos gibt es viele wertvolle Reisetipps für alle Feriendestinationen.

Mit wenigen Klicks findet man spannende Geschichten über die Region, man findet Restaurant- und Hotel-Empfehlungen sowie Vorschläge für unvergessliche Rundreisen. Sportbegeisterte können die schönsten Golfplätze, die windigsten Surf-Spots und die atemberaubendsten Tauchorte entdecken, und auch Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, welche man gesehen haben muss, sind mit einem Klick auffindbar.

«Mit dem neuen Auftritt unserer Ferienziele bieten wir wertvolle und inspirierende Tipps und erleichtern unseren Gästen die Suche nach der richtigen Feriendestination», wird Yves Rückert, Head of Brand Management and Marketing Communications bei Edelweiss, in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)