ISS Schweiz: Melanie Müller wird Leiterin Kommunikation und Marketing

In ihrer Funktion wird Melanie Müller zusammen mit ihrem Team insbesondere an der Markenwahrnehmung von ISS Schweiz und der Weiterentwicklung der Content Marketing Strategie arbeiten. Sie wird auch hauptverantwortlich sein für die interne und externe Kommunikation und für gezielte Marketing-Initiativen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Melanie Müller hält einen Master in Digital Marketing and Communication der Hochschule Luzern und absolviert aktuell das CAS Leadership Development Program an der Hochschule

St. Gallen. Als Gastdozentin unterrichtet sie unter anderem an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW zu den Themen Marketing Technology, Social Selling und Personal Branding. Sie ist zudem Co-Autorin des Fachbuchs «Erfolg in Digitalien».

In den vergangenen fünf Jahren war Melanie Müller als Head of Group Marketing beim IT-Support-Unternehmen Pidas tätig. Dabei verantwortete sie sämtliche Kommunikations- und Marketingaktivitäten und führte 2022 unter anderem ein umfassendes Rebranding durch. Zudem leitete sie das Marketing und die Kommunikation des Spin-off und Conversational AI Start-ups Aiaibot, wo sie auch Teil der Geschäftsleitung war.

Melanie Müller war bei Pidas für die Realisation von Go-to-Market und Employer Branding-Kampagnen gemeinsam mit Sales, Business Units und HR verantwortlich. Zuvor war sie mehr als vier Jahre bei der Agentur Glaswerk in Baden tätig, wo sie unter anderem die Beratung im Bereich Marketing, Brand und Strategie verantwortete. Dieses Know-how und ihre Erfahrung im internationalen Umfeld wird sie ab 1. Juli 2022 bei ISS Schweiz einsetzen, um die OneISS-Strategie weiter voranzutreiben. «Es bereitet mir immer wieder aufs Neue Freude, gemeinsam mit einem Team etwas bewegen zu können – messbar und nachhaltig», lässt sich Melanie Müller in einer Mitteilung zitieren.

Ihre Vorgängerin Andrea Joss wird ihre Arbeit im Content Marketing für ISS auf globaler Ebene fortsetzen und steigt zur Director of Content für die ISS Gruppe auf. Sie war bei ISS Schweiz von Juli 2019 bis Mai 2022 als Leiterin Kommunikation und Marketing Services für die Implementierung einer Digitalstrategie verantwortlich. Mit einem siebenköpfigen Team hob sie das Unternehmen punkto Sichtbarkeit und Interaktion auf ein neues Level, heisst es in einer Mitteilung. Andrea Joss sagt laut Mitteilung: «Unsere Content Marketing-Strategie ist ein voller Erfolg und ich freue mich, dass wir in den letzten drei Jahren einen respektablen Fortschritt erreichen konnten. Ich widme mich in meiner neuen Rolle nun fokussiert der Aufgabe, durch spannendes Storytelling unser vielseitiges Servicespektrum, erfolgreiche Kundengeschichten oder interessante White Papers einem internationalen Publikum zu präsentieren. Melanie Müller und ich werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, da die erfolgreiche Unternehmensgeschichte von ISS Schweiz auch über die Landesgrenze hinaus relevant ist.» (pd/mj)