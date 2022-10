Voxia Communication: Mélanie Tavernier neu im Partnerkollegium

Um die Geschäftsentwicklung zu unterstützen, hat Voxia Communication Mélanie Tavernier ab dem 1. Oktober 2022 neben Laurent Ashenden, Alexis Delmege und Rohan Sant in das Kollegium der Teilhaber berufen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mélanie Tavernier kam 2018 als Senior Consultant zu Voxia Communication. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als PR-Beraterin und Event & Sponsoring Managerin, insbesondere in den Bereichen Immobilien, Hotellerie, Luxus, Gesundheit, Sport und Weinanbau. Sie begann ihre Karriere als Koordinatorin der Kommunikationsabteilung eines multinationalen Unternehmens mit Sitz in Genf und war viele Jahre lang als Senior PR Consultant bei führenden PR-Agenturen in der Schweiz tätig. Zudem leitete sie fast zwei Jahre lang die Abteilung Events & Sponsoring einer Genfer Privatbank.

«Wir freuen uns, Mélanie Tavernier im Kollegium der Partner von Voxia communication willkommen zu heissen. Sie verfügt über eine grosse Erfahrung in der Kommunikationsberatung, die sie bei den anerkanntesten PR-Agenturen der Schweiz gesammelt hat. Sie ist ein seltenes Profil in unserer Branche und bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden einen bedeutenden Mehrwert. Wir freuen uns, dass sie ihre berufliche Laufbahn bei Voxia fortsetzen wird», lässt sich Alexis Delmege, CEO von Voxia Communication, in der Mitteilung zitieren.

«Diese Ernennung stellt einen weiteren Schritt in meiner Karriere dar und ist gleichzeitig ein Zeichen der Kontinuität. Ich freue mich darauf, als Partnerin Voxia und seine erfahrenen Teams weiterhin auf ihrem erfolgreichen Weg begleiten zu können, indem ich zur Entwicklung zahlreicher Grossprojekte beitrage», kommentiert Mélanie Tavernier. (pd/mj)