Kuble: Metaverse-Präsenz für Hotelplan realisiert

Das Metaverse kann das Reisen nicht ersetzen, jedoch insbesondere während der Recherche- und Informationsphase vor der Buchung einer Reise sowie vor Reisebeginn als zusätzliches Service- und Erlebniswerkzeug dienen.

Genau da setzt der Hotelplan Suisse Metaverse Space auf Spatial an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur Kuble hat einen virtueller Raum geschaffen, in dem Besucherinnen und Besucher mit Oculus VR-Brillen, Desktop oder via Mobile App virtuelle Einblicke zu drei Reisezielen erhalten: Griechenland, London und die afrikanische Savanne. Neben audiovisuellen Inhalten zu diesen Umgebungen findet man auch Videos und Bilder mit Angeboten von Hotelplan Suisse.

Kuble war einerseits für die technische Konzeption und Realisierung des Spaces verantwortlich, wofür viel Erfahrung mit vergleichbaren Projekten ein Erfolgsfaktor war. Andererseits war die Digitalagentur mit ihrer Metaverse-Expertise auch Sparring Partner von Hotelplan Suisse für einen Event, der am 13. April stattgefunden hat. Das Programm umfasste eine Panel-Diskussion über die Relevanz des Metaverse in der Reisebranche, eine Live-Schaltung nach Griechenland inklusive virtuellem Sirtaki-Tanzen und die Gäste konnten Fragen stellen. (pd/wid