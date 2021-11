Kommunikationsplan: Michael Köpfli baut Standort Bern auf

Michael Köpfli startet per 1. Dezember bei Kommunikationsplan, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Er übernimmt den Aufbau und die Leitung des Standorts Bern und wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Michael Köpfli sei ein erfahrener Politprofi und verfüge über grosse Expertise in strategischer Kommunikation und Medienarbeit, schreibt die Agentur weiter. Vor seiner Tätigkeit bei Kommunikationsplan war er über fünf Jahre Generalsekretär und Geschäftsführer der Grünliberalen Partei Schweiz. Seit 2015 ist er Grossrat im Kanton Bern. Michael Köpfli hat einen Masterabschluss in Volkswirtschaft und Politikwissenschaften der Universität Bern und er verfügt über einen CAS in professioneller Medienarbeit.

«Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung und die Möglichkeit, meine politische und kommunikative Erfahrung in einem unternehmerischen Umfeld einzubringen», wird Michael Köpfli zitiert.

Kommunikationsplan ist eine partnergeführte Kommunikationsagentur für Unternehmen, Verbände und Behörden. Politische Kommunikation und strategische Beratung stehen im Zentrum ihrer Tätigkeit. «Mit Michael Köpfli stärken wir uns in unserer Kernkompetenz und rücken als ursprüngliche Zürcher Agentur noch näher an den Berner Politbetrieb», sagt Roland Siegenthaler, Managing Partner bei Kommunikationsplan. (pd/wid)