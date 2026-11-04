Empack: Gefalteter Karton als Markenzeichen

Publiziert am 04.11.2026

Zentrales Element ist ein neu gezeichnetes «P», das gemäss Mitteilung von einer Kartonfaltung inspiriert ist. Ergänzt wird es durch eine Farbwelt, die der Veranstalter als «lebendiger» bezeichnet. Der Auftritt widerspiegle «sowohl die Weiterentwicklung der Marke als auch die Dynamik der Verpackungsindustrie», heisst es weiter.

Eine Agentur war nicht beteiligt. Das Layout sei im Easyfairs-Hauptsitz in Brüssel konzipiert und umgesetzt worden, heisst es auf Anfrage von persoenlich.com. Unterstützt wurde das Team von den jeweiligen Landesvertretungen sowie vom Empack Advisory Board, dem verschiedene Branchenvertreter angehören.

Neu ist auch die inhaltliche Gliederung. Die Messe ist entlang der Wertschöpfungskette der Verpackung in sechs Kernbereiche aufgeteilt: von Design über Maschinen und Kennzeichnung bis zu Transport und Outsourcing. Thematisch setzt der Veranstalter auf die EU-Verpackungsverordnung PPWR, die Kreislaufwirtschaft und die Digitalisierung. Diese Themen stehen auch im Zentrum der «Packaging Talks», die zusammen mit dem Schweizerischen Verpackungsinstitut (SVI) durchgeführt werden.

Die «Empack» findet am 27. und 28. Januar 2027 in der Messe Zürich statt. Sie wechselt jährlich zwischen Bern und Zürich. Zusammen mit der parallel stattfindenden «Logistics & Automation» belegt sie neu die Hallen 1 und 2. Der Veranstalter erwartet über 4000 Fachbesuchende und mehr als 200 Ausstellende. Aktuell sind 85 Firmen angemeldet. Premiumpartner sind Biplast, Peyer Marking, Sigtech und Videojet Technologies Suisse. (pd/cbe)