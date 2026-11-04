TBS: Omit frischt den Markenauftritt auf

Publiziert am 04.11.2026

Omit wird in zweiter Generation als Familienunternehmen geführt und betreut als Immobilienverwaltung die Liegenschaften ihrer Kundschaft im Limmattal und im Grossraum Zürich. Laut Mitteilung wollte die Firma ihr bestehendes Erscheinungsbild schärfen, die Website benutzerfreundlicher gestalten und als zentralen Kontaktpunkt professionalisieren.

Dafür analysierte TBS Marken Partner die bisherige Website und das Branding und entwickelte mehrere Designansätze. Die Überarbeitung lehnt sich an das bisherige Design an. Gesetzt wird in der Schrift Akkurat, und grosszügiger Weissraum soll für Übersicht sorgen. Im Zentrum des neuen Designs stehen Menschen, also Kundinnen und Kunden sowie das Omit-Team. Die Sekundärfarben sollen Akzente setzen und eine klarere Differenzierung ermöglichen. «Zuverlässigkeit modern interpretiert: ohne Schnörkel und Schnickschnack», heisst es dazu in der Mitteilung.

Das neue Design soll künftig auf allen Kanälen zum Einsatz kommen. Neben der Website wird auch die Präsenz auf Social Media überarbeitet. Ausserdem sollen Geschäftsunterlagen, Unternehmenspräsentation und Liegenschaftsexposés aktualisiert werden. Neu gibt es zudem Massnahmen zur Kundenbindung, etwa illustrierte Dankes- und Grusskarten.

TBS verantwortete Konzeption, Aufbau und Präsentation, UX/UI-Design, Animation und Motion Design, Illustrationen und Fotografie sowie Umsetzung und Programmierung. (pd/cbe)