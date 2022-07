Agentur am Flughafen: Michael Lindenmann neu im Team

Seit dem 1. Juli 2022 ergänzt Michael Lindenmann die Crew der Agentur am Flughafen als Head of Communications and Community Management, wie die Agentur schreibt. Seit seiner Landung bei der Agentur am Flughafen ist der 33-jährige Historiker und Germanist der Ansprechpartner für Kommunikations-Beratung, Projektleitung, Community Management, Lobbying, Kampagnenführung, Medienarbeit und Eventmanagement.

Im vergangenen Jahr wurde er zudem als eine der jüngsten Personen vom Ostschweizer Wirtschaftsmagazin «Leader» ins «who’s who» der Ostschweiz aufgenommen. «Michael Lindenmann hat mich nicht nur fachlich, sondern auch als unkonventioneller Denker und ausgesprochen guter Netzwerker überzeugt», wird René Eugster, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur am Flughafen, zitiert. (pd/wid)