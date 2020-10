Kommunikationsplan: Michael Surber wird Senior Consultant

Michael Surber wird Senior Consultant bei Kommunikationsplan, einer partnergeführten Kommunikationsagentur für Unternehmen, Verbände und Behörden mit Büros in Zürich und Bern. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung», wird der 37-jährige Zürcher in einer Mitteilung zitiert. Als promovierter Politikwissenschaftler und Politjournalist reize ihn vor allem die Positionierung von Kommunikationsplan an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Michael Surber einen absoluten Polit- und Medienprofi in unserem Team begrüssen dürfen. Er passt perfekt zu uns und unseren Kunden», so Roland Siegenthaler, Managing Partner bei Kommunikationsplan. Viele grosse Unternehmen und Verbände vertrauen auf die persönliche Beratung und ehrliche Umsetzung durch Kommunikationsplan. Kein Schnickschnack oder Agenturtalk, sondern die effektive Unterstützung steht im Zentrum. «Mit Michael Surber werden wir noch leistungsfähiger», sagt Siegenthaler. (pd/cbe)