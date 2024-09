Farner: Michel Grunder übernimmt die Rolle des CEO allein

Publiziert am 23.09.2024

Nach 13 Jahren in der Agentur-Geschäftsleitung, dem Aufbau und Verkauf der Agentur Rod, fünf Jahre bei Farner | Team Farner und davon fast drei Jahre als Co-CEO, hat Pablo Koerfer entschieden, sich aus privaten Gründen aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und sich neu zu orientieren, teilt die Agentur am Montag mit. Er bleibt Team Farner als Shareholder sowie als Verwaltungsratspräsident von Rod weiterhin verbunden.

Co-CEO Michel Grunder wird die Leitung von Team Farner Schweiz in enger Zusammenarbeit mit dem eingespielten Führungsteam als alleiniger CEO übernehmen.

Seit 2022 expandiert die Agentur als europäische Gruppe unter der Brand Team Farner, die heute 18 Standorte in sechs Ländern umfasst. «Wir haben viel erreicht: Wir sind die kreativste, digitalste und kompletteste Agentur der Schweiz», wird Pablo Koerfer in der Mitteilung zitiert.

«Intensive Jahre»

Nun sei es für ihn an der Zeit, sich neu zu orientieren. «Nach intensivsten Jahren in der Führung von Agenturen habe ich mich entschieden, Farner zu verlassen. Ich freue mich darauf zu überprüfen, welche beruflichen Wege sich mir ausserhalb der Agenturwelt noch eröffnen. Und mehr Zeit für meine Familie und mich selbst zu haben.» Michel Grunder wird alleiniger CEO von Team Farner Schweiz

«Ich bedaure und respektiere Pablos Entscheid gleichermassen», betont Michel Grunder. «Als Co-CEO hätte ich mir keinen besseren Kollegen und Sparringpartner wünschen können, menschlich wie fachlich. Unsere Arbeit werde ich in Zukunft als alleiniger CEO gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Führungsteam weiterführen und freue mich einmal mehr auf die Zukunft, die wir heute in den Teams bereits planen und gestalten.» Grunder wird in seiner neuen Führungsrolle vom Schweizer Management Board wie auch dem internationalen Leadership der Gruppe unter der Leitung von Melanie Faithfull Kent, CEO Team Farner International l Team Farner, unterstützt.

Roman Geiser, Chairman von Team Farner, begegnet dem Führungswechsel positiv: «Ich erlebe Michel als visionäre Führungskraft, mit einem präzisen Blick für das Notwendige, einer grossen Offenheit für Meinungsvielfalt und Ideen und vor allem einem grossen Herz für Farner. Umso stolzer bin ich, dass er sich mit der Ernennung zum CEO erneut ganz bewusst für Farner und Team Farner entschieden hat. Pablo danke ich für sein herausragendes Engagement und seinen persönlichen und teamorientierten Führungsstil.» (pd/spo)