Stories: Michèle Seligmann wird Geschäftsführerin

Mit dem 10-Jahr-Jubiläum baut Stories die Führungsspitze aus. Executive Producer Yves Bollag und Director Tobias Fueter, welche die Firma aufgebaut haben, holen sich mit Michèle Seligmann eine ausgewiesene Expertin für die operative Leitung von Filmproduktionsfirmen hinzu, heisst es in einer Mitteilung.

«Mit dem Erfolg der vergangenen Jahre ist Stories kontinuierlich gewachsen. Wir setzen heute mehr und komplexere Bewegtbildproduktionen um, als jemals zuvor. Um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin höchste Qualität und Service bieten zu können, haben wir uns entschlossen, die Geschäftsleitung mit Michèle zu verstärken», wird Yves Bollag in der Mitteilung zitiert. Tobias Fueter ergänzt: «Wir freuen uns, mit Michèle unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Sie passt hervorragend zur Stories-DNA: Qualität und Service mit Herzblut.»

Seligmann freue sich auf die Zusammenarbeit. «Stories hat in den letzten zehn Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Emotionale Filme werden in Zeiten des fragmentierten Mediennutzungsverhalten für den Aufbau einer Marke immer wichtiger.» In ihrer Rolle als Geschäftsführerin wolle sie dazu beitragen, dass das steigende Marktbedürfnis auch in Zukunft «in gewohnter Stories-Qualität und mit noch mehr Kundenservice» befriedigt werden könne. «Dies gilt auch für meinen über die Jahre aufgebauten Kundenstamm von Onfilm. Ich freue mich darauf, meine Kundinnen und Kunden künftig mit der ganzen Expertise des Hauses Stories betreuen zu können», so Seligmann laut Mitteilung.

Neben der neuen Geschäftsführung besetzt die Stories auch weitere Schlüsselpositionen neu. Anna Fueter wird Head of Production und Florian Nussbaumer wird neu die Abteilung Content führen. Eduardo Moruzzi verantwortet zukünftig die Abteilung der Post Production. (pd/cbe)