Mit dem Geschäftsbericht 2021 öffnet die Migros ihren Geschäftsbericht für die aktive Teilhabe der nächsten Generation und überträgt Lernenden und Trainees einen Teil der Verantwortung für die Jahresberichterstattung.



Gemeinsam mit der Agentur Hej hat die Migros die Reporting Academy lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Junge Talente aus der Migros sollen in den kommenden Jahren den Geschäftsbericht der Zukunft entwickeln, begleitet von den Reporting Expertinnen und Experten von Hej.

Die Leitfragen für dieses Zukunftslabor sind: wie muss die Migros Bericht erstatten, damit auch die nächste Generation erreicht wird und damit der Geschäftsbericht für die rund 100‘000 Mitarbeitenden der Migros-Gruppe relevant und attraktiv ist? Welche Themen interessieren die Generation Z besonders?

Als erstes neues Format produzierte die Reporting Academy ein Videointerview mit Ursula Nold und Fabrice Zumbrunnen. Neun Lernende und Trainees fragten die Präsidentin der Verwaltung MGB und den Präsidenten der Generaldirektion MGB, wie das Geschäftsjahr 2021 verlaufen ist und was sie schon immer einmal wissen wollten. Entstanden seien ein «nahbarer, authentischer Jahresrückblick, sowie ein Making-Of-Film, die integraler Bestandteil des diesjährigen Migros Geschäftsberichts sind». Die Reporting Academy werde in den kommenden Jahren ausgebaut und werde weitere neue Formate und Inhalte entwickeln.



Im Zuge der Neukonzeption des Geschäftsberichts wurden auch die Inhaltsstruktur, die Texte und die Gestaltung verdichtet, mit dem Ziel, die Informationsvermittlung zu optimieren. Das reduzierte Farb- und Schriftset ist auf die Lesegewohnheiten am Bildschirm ausgelegt, orange Akzente stellen den Bezug zur Migros her. Mit dem Wechsel auf das für Online-Reports entwickelte Publishing-Tool «ns.wow» ist der Migros Geschäftsbericht nun auch technolgisch für die Zukunft gerüstet. (pd/wid)