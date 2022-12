Reorganisation: Migros sucht zwei neue Chefs

Vor wenigen Tagen haben alle elf Migros-Gremien, die Verwaltungsräte der Zentrale sowie der zehn Genossenschaften, den Fusionsplänen beim Supermarktgeschäft zugestimmt, wie die CH-Media-Zeitungen berichteten. Gemäss einem Projektvorschlag soll dieses beim MGB und damit bei der Zentrale angehängt werden.

Die Reorganisation des Supermarktgeschäfts des orangen Riesen hat nun personelle Konsequenzen. Gesucht wird neben einer Nachfolge des Präsidenten der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes auch die Leitungsperson der neu zu schaffenden Supermarkt-Einheit.

Der Chef der Migros Ostschweiz Peter Diethelm und Migros-Aare-Chef Reto Sopranetti sowie Marketingchef Matthias Wunderlin werden als Namen gehandelt. Als Supermarkt-Chef wird in der Branche auch Denner-Lenker Mario Irminger erwähnt, wie die Schweiz am Wochenende schreibt. Beobachter erwarten Entscheide im ersten Quartal 2023. Migros-Kenner seien sich laut SaW einig, dass für die beiden Topjobs nur interne Kandidaten eine Chance haben. (pd/mj)