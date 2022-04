Terra Quantum: Mira Dechant steigt neu an Bord

Das Quantentechnologie-Unternehmen Terra Quantum und sein Joint Venture QMware haben die Position Director Brand and Global Communications neu geschaffen und sie mit der erfahrenen Kommunikationsexpertin Mira Dechant besetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Rolle trage Dechant die Verantwortung, die übergreifende Markenwahrnehmung weiter zu schärfen und die Kommunikation im Einklang mit Vision und Unternehmenszielen strategisch auszurichten. Gleichzeitig verantworte sie die Öffentlichkeitsarbeit und ist direkte Ansprechpartnerin für Medienkontakte.

«Quantentechnologien stehen kurz davor, Interesse bei einem breiteren Publikum zu erlangen. Mit den schnellen Entwicklungsfortschritten in diesem Bereich werden wir bald noch mehr Anwendungen in Industrie und Wirtschaft sehen. Es ist mein Privileg, über das enorme Potential von Terra Quantum und QMware zu sprechen und ein Verständnis dafür zu schaffen, welchen positiven Beitrag Quantentechnologien für unsere Zukunft leisten können», lässt sich Mira Dechant in der Mitteilung zitieren.

Aufbauend auf einem journalistischen Hintergrund hat Mira Dechant mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation, Markenstrategie und Tech-Trends gesammelt. Während sie ihren beruflichen Werdegang in der Automobilindustrie vorantrieb, habe sie ein «solides Verständnis» für die Tech- und Startup-Szene entwickelt. In San Francisco konnte sie diese Kenntnisse als Senior Innovation Strategist weiter schärfen und um die Erfahrung im Silicon Valley erweitern. Vor ihrem Wechsel zu Terra Quantum war sie bei Audi im Bereich Global Communications tätig und bekleidete die Funktion des Chief of Staff. (pd/tim)