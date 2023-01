Viva: Mirco Baumann stösst zur Agentur

Seit Anfang Januar verstärkt Mirco Baumann das Team der Viva. Durch seine vielseitigen beruflichen Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation und Marketing bringe er weiteres Know-how in die Kommunikationsagentur ein, heisst es in der Mitteilung.

Der 43-Jährige holte sich seine beruflichen Kompetenzen unter anderem bei Generali, bei der Patrick Rohr Kommunikation GmbH sowie in den letzten Jahren als Kommunikationsverantwortlicher für die Auslandseinsätze der Schweizer Armee und als Mediensprecher der Armee. Den Grundstein für Baumanns langjährige Arbeit in der Praxis bilden ein Abschluss als Betriebsökonom FH an der HSLU sowie ein Master of Advanced Studies in Communication Management und Leadership an der ZHAW.

Der Zürcher stärkt damit den immer wichtiger werdenden Bereich der strategischen Beratung der Viva. Für ihre Kunden entwickelt der Content-Marketing-Spezialist lösungsorientierte Konzepte und Massnahmen, die Auftraggeber sowie Branche von Nutzen sind. (pd/wid)