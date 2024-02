Während der EM 2024 setzt die SBB in Kooperation mit Blick Extrazüge zu den Gruppenspielen der Schweizer Nati in Köln und Frankfurt ein. Das schreibt Ringier in einer Medienmitteilung. Die Züge böten nicht nur eine bequeme und umweltfreundliche Reiseoption, sondern verwandelten sich in «fahrende Fan-Zonen», die schon die Reise zum einmaligen Erlebnis machten, heisst es.

Aktuelle News und Anaylsen auf der Reise

Begleitet werden die Züge von Expertinnen und Experten der Blick-Sportredaktion, die direkt aus den Waggons berichten, exklusive Einblicke hinter die Kulissen bieten und die Fans mit aktuellen News und Analysen auf dem Laufenden halten. Zusätzlich warten prominente Gäste auf die EM-Touristen.

Blick-Sportchef Emanuel Gisi kommentiert die Aktion wie folgt: «Die stärkste Sport-Marke der Schweiz und die SBB spannen zum Fussball-Höhepunkt des Jahres zusammen – das passt. Beim Blick-Sport spüren wir die Emotionen unserer Userinnen und User Tag für Tag. Der Fanzug ist die perfekte Gelegenheit, die Fans der Nati hautnah zu begleiten und so auch unseren Teil zu einem unvergesslichen EM-Erlebnis beizutragen.» (pd/nil)