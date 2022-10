eMarket: Mit frischem Wind Fachkräftemangel begegnen

Super Arbeitgeber und keiner kriegt’s mit? Genau das wollte das Schweizer Softwareunternehmen Opacc vermeiden, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Herbst dieses Jahres brachte das Unternehmen daher gemeinsam mit eMarket eine neue Rekrutierungskampagne an den Start.

Wie viele Unternehmen der IT-Branche sieht sich Opacc mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Neue Mitarbeitende zu gewinnen, sei heute nicht mehr einfach. Doch gemeinsam mit der Employer-Branding- und Digital-Agentur eMarket sei es gelungen, «eine frische Rekrutierungskampagne zu entwickeln, die bereits erste Erfolge» zeige.

«Das neue visuelle Konzept bringt frischen Wind in unser Recruiting. Als Ergebnis kommen viele gute Bewerbungen bei uns an, über die wir uns sehr freuen», lässt sich Urs P. Amrein, Partner und Marketing Manager bei Opacc, in der Mitteilung zitieren.

Dabei mache es sich bezahlt, dass Opacc und eMarket für verschiedene Projekte immer wieder zusammenarbeiten. So wurde schon vor einigen Jahren in Strategie-Workshops die Employer Value Proposition (Arbeitgeberversprechen) für Opacc ausgearbeitet und ein Botschafterprogramm ins Leben gerufen.

Man kenne einander, die Werte und die Unternehmenskulturen. So habe sich eMarket bei der Umsetzung der Kampagne vollkommen auf die Entwicklung «kreativer, visueller Leitideen» fokussieren können, denn die Grundlagen seien bereits gelegt worden.

Besonders wichtig laut Mitteilung bei der Umsetzung: «keine leeren Versprechen machen». Das habe Opacc, als – laut eigenen Angaben – mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber, nicht nötig. Vielmehr gehe es um einen realistischen Einblick in den Alltag und das Team.

So seien für das Fotoshooting keine Models bestellt worden, sondern Mitarbeitende im Unternehmen abgelichtet worden. Zudem werde die betrachtende Person aktiv angesprochen. In Kombination mit illustrativen Elementen und modernen Farben entstehe «ein authentischer und sympathischer Stil-Mix, mit dem sich Bewerberinnen und Bewerber identifizieren können».

Verantwortlich bei Opacc: Urs P. Amrein (Marketing Manager, Partner, erweiterte Geschäftsleitung), Daniel Arnold (Leiter Unternehmensentwicklung); verantwortlich bei eMarket: Roy Müller (Managing Director Schweiz), Selina Muth (Graphic Design), Jana Kunz (Projektleitung), David Avolio (Fotografie, one idea). (pd/tim)