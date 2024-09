Romeo & Jane: Mit Motion Design die nächste Ära einläuten

Publiziert am 11.09.2024

Vor gut neun Jahren haben die drei Branchenverbände Swissmem (Verband der Tech-Industrie (Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie sowie verwandte Technologiebranchen), SwissT.net und Asut die Plattform «Industrie 2025» ins Leben gerufen. Damit wurde in der Vergangenheit der Werkplatz Schweiz für die Zukunft wettbewerbsfähig gemacht und die digitale Transformation gefördert. Um diese Erfolgsstory weiterzuschreiben, wurde die Strategie dieser Initiative und somit auch der visuelle Auftritt und das Branding überarbeitet.

Um die Kommunikation des neuen Namens «Next Industries» zu unterstützen hat die Film-/ und Videoagentur Romeo & Jane einen Rebrandingfilm in deutscher und französischer Sprache produziert, der den Fortschritt, die Dynamik und die Zukunftsorientierung von «Next Industries» in den Fokus rückt. Dabei fiel der Entscheid auf eine visuell vereinfachte Erzählweise mit Stockfootage und Typografie, wie es in einer Mitteilung heisst. Der animierte Text ist dann auch die wichtigste Erzählebene. «Die Sätze, die beim genaueren Betrachten nicht beginnen und enden, sondern ineinander fliessen und die Geschichte weiterziehen, versinnbildlichen die digitale Transformation als stetiger Prozess», so David Schildknecht, Inhaber der Agentur den Kern des Filmes.

Darum herum wurde eine Industrie-4.0-Bildwelt gebaut, mit der sich die Zielgruppe identifizieren kann und die als Atempause dient. «Wir waren uns zuerst unsicher, ob wir mit dem Film Schnappatmung provozieren», meint Schildknecht. Er fügt an, dass «wir es genau deswegen gemacht haben. Wir wollten unter anderem die neue Dynamik von ‹Next Industries› zeigen». Und dieser Plan sei aufgegangen. «Romeo & Jane hat es mit ihrer dynamischen Erzählweise geschafft, unsere Werte und den Initiativnamen ‹Next Industries› visuell darzustellen. Mit dem Resultat sind wir sehr zufrieden», wird Pascal Blanc, Projektleiter Rebranding bei «Next Industries», in der Mitteilung zitiert.

Der Rebrandingfilm wurde am Industrieforum 2025 gezeigt und wird weiter in der Kommunikation und zukünftigen Veranstaltungen von «Next Industries» gespielt. (pd/cbe)