Unter dem Namen «Rrreef_Resilience» will ein neues, kollaboratives Kunst- und Wissenschaftsprojekt aus Zürich die Möglichkeiten der digitalen Welt und des Web3 nutzen, um diese aussergewöhnlichen Ökosystem wieder aufzubauen. Das digitale Riff vereint laut einer Mitteilung Menschen in ihrem Streben, die Korallenriffe zu retten – im digitalen Raum und im wirklichen Leben.

«Rrreef_Resilience» und ihr Tribe von einzigartigen digitalen Riff-Kreaturen sei eine Bewegung, die die digitale Welt mit unseren Ozeanen verbinde. Menschen, die den Meeren helfen möchten, können in verschiedene digitale Riff-Tiere investieren, handgezeichnet von 697 THz, die in Form von non-fungible tokens (NFTs) vorliegen. Das bedeute, dass jede und jeder die digitale Kunst tatsächlich besitzen und damit handeln könne, ähnlich wie mit Magic Cards vor zwei Jahrzehnten. In der ersten Runde (dem ersten NFT-Drop) werden 2500 Babykorallen zum Verkauf angeboten und können per Kreditkarte gekauft werden. Wenn sie ausverkauft sind, werden Korallen auf dem immersiven digitalen Riff wachsen – eine künstlerische Interpretation von 697 THz – was sowohl auf der Projektwebsite als auch als virtuelle Realität in verschiedenen Ausstellungen zu sehen ist, unter anderem im Senckenberg Museum in Frankfurt.

Die gesammelten Gelder fliessen laut Mitteilung in den Bau eines echten Korallenriffs in Ecuador durch Rrreefs, auf dem schon bald echte Babykorallen wachsen sollen. Nach den Babykorallen werden nach und nach weitere Riff-Tiere wie Krustentiere, Mollusken, und Fische veröffentlicht, die dann – den realen Wiederaufbau eines Riffs spiegelnd – das digitale Riff beleben.

«Rrreef_Resilience» wurde von 697 THz konzipiert und umgesetzt, während Rrreefs für den Real World Impact verantwortlich ist.

Konzept, Strategie und Umsetzung: Sara Kieffer (697 THz), Lucien Woodtli (697 THz), Timon Oberholzer; verantwortlich Rrreefs: Ulrike Pfreundt, Marie Griesmar, (pd/tim)