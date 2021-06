Sir Mary: Nadine Pachoud zur Partnerin berufen

Die 2016 gegründete Agentur Sir Mary erweitert per 1. Juni den Kreis der Partnerinnen und Partner um Nadine Pachoud. In ihrer Rolle als Head of Business Operations habe sie den Ausbau der Agentur in den letzten Jahren massgeblich mitgeprägt, schreibt Sir Mary in einer Mitteilung. «Nadine Pachoud kennt das Geschäft aus unterschiedlichsten Perspektiven und vereint für uns in perfekter Weise die fachliche Expertise mit unternehmerischer Denke. Ihre Berufung zur Partnerin unterstreicht unsere Ambition, die Besten der Branche langfristig für Sir Mary zu begeistern», wird Maurizio Rugghia, Mitgründer und Managing Partner der Agentur, in der Mitteilung zitiert.

Pachoud stiess 2017 als Senior Beraterin zu Sir Mary und verantwortete unter anderem die strategische Führung des langjährigen Etats von Allianz Suisse. Die 42-Jährige ist seit 2019 als Head of Business Operations tätig und direkt der Geschäftsleitung unterstellt. In ihrer Funktion zeichnet sie nicht nur für alle Facetten von Finance & Controlling verantwortlich, sondern managt aus HR-Perspektive die gesamte Employee Journey und kümmert sich um organisatorische und prozessrelevante Themen. Damit übernimmt sie eine Schlüsselrolle in der disziplinübergreifenden Zusammenarbeit. Die studierte Medienwissenschaftlerin hat ihre Laufbahn als Consultant bei der Brandingagentur Branders begonnen und ist seitdem in der Kommunikationsbranche tätig. (pd/lom)