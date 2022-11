OMG Schweiz: Nadja Hansen wird Personalchefin

Nach einer Rolle als Senior HR Manager in einem grossen Zürcher Software-Unternehmen stieg Nadja Hansen im Oktober bei der Omnicom Media Group (OMG) Schweiz als Head of HR ein. Sie startete ihre HR-Karriere 2012 bei einem der weltweit grössten Personaldienstleister als Recruitment Specialist, wo sie zuletzt als HR & Employer Branding Manager tätig war, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir merken, dass sich der Markt verändert und die Bereiche Employer Branding, Recruitment, sowie Talent Acquisition & Development immer wichtiger werden und wir auch unser Unternehmen in diesen Bereichen stärken müssen. Mit diesen Zielen ist ein starkes HR-Team unerlässlich. Wir freuen uns extrem, dass wir Nadja für unser Team gewinnen konnten, da sie einen reichen und vielfältigen Erfahrungsschatz in unsere Agentur bringt. » lässt sivh Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Schweiz, in der Mitteilung zitieren. (pd/mj)