PrimcCm: Nadja Osterwalder stösst zum Team

Mit dem Eintritt von Nadja Osterwalder wächst das PrimCom Team am Standort Zürich auf elf Mitarbeitende. Die 25-Jährige hat einen Bachelorabschluss in Tourismus Management und ein Diplom der Schweizerischen Textakademie. Neben internationalen Berufsstationen hat sie bereits breit gefächerte Arbeitserfahrung vorzuweisen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während ihres Studiums arbeitete Nadja Osterwalder saisonweise für My Leukerbad und Mountain Management Consulting. Auf internationalem Parkett sammelte sie praktische Erfahrung im Management eines erstklassigen Weinrestaurants in Westkanada und erwarb erste Agenturerfahrung in Paris beim Reisemarktplatz Evaneos SA (Teil von Next40). Beim französischen Tech Travel Startup war sie als Junior Angebotsmanagerin für den DACH-Raum zuständig. Zuletzt war die Ostschweizerin als Projektmitarbeiterin bei der Fachhochschule Graubünden beschäftigt, wo sie unter anderem in den Bereichen Kommunikation (PR, Marketing, Social Media) und Events für die berufsbegleitende Weiterbildung tätig war. (pd/mj)